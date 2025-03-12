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В Екатеринбурге пройдут Дни Минска

В Екатеринбург съедутся белорусы из Минска.

В Екатеринбурге с 26 по 28 марта пройдут Дни Минска. Столица Урала примет у себя делегацию из столицы Республики Беларусь. Об этом рассказали в издании «БелТА».

В городе пройдет выставка-ярмарка белорусских товаров и бизнес-форум «Минск и Екатеринбург: побратимство — новый драйвер развития». Планируются спортивные и культурные мероприятия.

Запланирована и деловая программа. Минская делегация проведет встречи и посетит свердловские предприятия.

Кроме того, в Екатеринбурге откроется выставка художника, Героя Беларуси и почетного гражданина Минска Михаила Савицкого, посвященная теме геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

В конце февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Беларусь. Во время визита он открыл в Минске центр дочернего предприятия Уральского оптико-механического завода.