В Екатеринбурге пройдут Дни Минска

В Екатеринбурге с 26 по 28 марта пройдут Дни Минска. Столица Урала примет у себя делегацию из столицы Республики Беларусь. Об этом рассказали в издании «БелТА».
В городе пройдет выставка-ярмарка белорусских товаров и бизнес-форум «Минск и Екатеринбург: побратимство — новый драйвер развития». Планируются спортивные и культурные мероприятия.
Запланирована и деловая программа. Минская делегация проведет встречи и посетит свердловские предприятия.
Кроме того, в Екатеринбурге откроется выставка художника, Героя Беларуси и почетного гражданина Минска Михаила Савицкого, посвященная теме геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
В конце февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Беларусь. Во время визита он открыл в Минске центр дочернего предприятия Уральского оптико-механического завода.