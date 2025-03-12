Клиенты автосалона в Новосибирске ждут свои деньги месяцами

С подобными проблемами столкнулись и другие клиенты автосалона. Евгений Зайченко передал в «Автосити» свою Skoda Rapid 2019 года, но вместо обещанных выплат ему предложили подписать дополнительное соглашение об отсрочке, на что он не согласился. В аналогичной ситуации оказался и Дмитрий Трибоцкий, который ждал деньги за проданные автомобили несколько месяцев. Только после вмешательства журналистов ему удалось забрать компенсацию автомобилем.