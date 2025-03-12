Клиенты автосалона в Новосибирске ждут свои деньги месяцами

Житель Новосибирска Сергей Клища несколько месяцев не может получить 2,8 миллиона рублей после продажи автомобиля через автосалон «Автосити» на улице Большевистской. В ноябре 2024 года он заключил агентский договор с компанией «Партнёр Авто», передав на реализацию свою Toyota Camry 2017 года. Согласно условиям договора, деньги должны были поступить в течение 20 дней после сделки, но выплаты так и не последовало, сообщает издание «Прецедент».
По словам Сергея, представители компании сначала ссылались на проблемы с бухгалтерией и уверяли, что это временные трудности. Однако после праздников мужчина понял, что расплачиваться с ним никто не собирается. Он обратился в полицию с заявлением о возможном мошенничестве.
С подобными проблемами столкнулись и другие клиенты автосалона. Евгений Зайченко передал в «Автосити» свою Skoda Rapid 2019 года, но вместо обещанных выплат ему предложили подписать дополнительное соглашение об отсрочке, на что он не согласился. В аналогичной ситуации оказался и Дмитрий Трибоцкий, который ждал деньги за проданные автомобили несколько месяцев. Только после вмешательства журналистов ему удалось забрать компенсацию автомобилем.
На работу автосалона поступает множество жалоб. В ситуациях фигурируют несколько юридических лиц, включая «Автосити-НСК» из Новосибирска и «Партнёр Авто» с регистрацией в Ижевске. Юристы клиентов рассматривают действия компании как мошенничество, поскольку задержки выплат касаются десятков людей.
Ранее в «Автосити» объясняли проблемы сложной экономической ситуацией и задержками в обработке платежей. Однако клиенты, потерявшие деньги и автомобили, не готовы мириться с таким объяснением и намерены добиваться справедливости через правоохранительные органы.