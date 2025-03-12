На Неделе моды в Екатеринбурге покажут коллекции дизайнеров из Киргизии

По ее словам, в рамках Недели моды более 1 тыс. моделей представят более 50 коллекций одежды для взрослых и детей. «Среди участников показов, что много уральских авторов, большинство из них участвуют в проекте не первый раз. К нам вновь едут дизайнеры из разных регионов Российский Федерации. В первый и последний день будут представлены коллекции гостей-дизайнеров из Киргизии», — рассказала Ирина Косарева.