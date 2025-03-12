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Жителей Челябинской области предупредили о потеплении до +8 градусов

А за окном то дождь, то снег — слова популярной песни как нельзя кстати рассказывают о погоде в Челябинской области в среду, 12 марта, и ближайшие дни. И по-прежнему уличные термометры фиксируют серьёзное потепление. Подробности выяснили в местном Гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 44% 753 мм рт. ст. +10°
Источник: Pchela.News

В среду в регионе ожидается облачность с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом на дорогах, разумеется, будет скользко. Осадки ближайшие две ночи аналогичные, температура будет колебаться от −3 до +2 градусов. Днём в среду — до +7 и местами умеренный дождь. Вода прекратит падать с неба лишь днём в пятницу, при этом потеплеет уже до +8.

В Челябинске по ночам от −3 до +1, днём — до +3…+7. При этом днём в среду и две ближайшие ночи стоит быть готовыми к мокрому снегу и дождю, а днём в четверг дождь пройдёт без снежного дополнения.