Жителей Челябинской области предупредили о потеплении до +8 градусов

В среду в регионе ожидается облачность с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом на дорогах, разумеется, будет скользко. Осадки ближайшие две ночи аналогичные, температура будет колебаться от −3 до +2 градусов. Днём в среду — до +7 и местами умеренный дождь. Вода прекратит падать с неба лишь днём в пятницу, при этом потеплеет уже до +8.
В Челябинске по ночам от −3 до +1, днём — до +3…+7. При этом днём в среду и две ближайшие ночи стоит быть готовыми к мокрому снегу и дождю, а днём в четверг дождь пройдёт без снежного дополнения.