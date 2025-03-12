Жителей Челябинской области предупредили о потеплении до +8 градусов

В среду в регионе ожидается облачность с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом на дорогах, разумеется, будет скользко. Осадки ближайшие две ночи аналогичные, температура будет колебаться от −3 до +2 градусов. Днём в среду — до +7 и местами умеренный дождь. Вода прекратит падать с неба лишь днём в пятницу, при этом потеплеет уже до +8.