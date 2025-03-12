В Омске открыт прием заявлений на путевки в детские лагеря

В Омске открыт прием заявлений на получение путевок в детские оздоровительные лагеря. В этом году на льготных условиях в них смогут отдохнуть 4 560 детей.
По льготной стоимости в летние лагеря смогут отправиться дети работников бюджетных учреждений, организаций АПК и госпредприятий. Оформить заявку на получение путевки можно через портал «Госуслуги» или в службе «Одного окна». Для положительного решения необходимо иметь справку с места работы и городскую прописку.
Омичи, не попадающие в категорию льготников, могут купить путевку по коммерческой цене.