SHAMAN ночью записал любовное послание подписчикам

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поздно ночью опубликовал голосовое сообщение, в котором признался в любви к своим подписчикам.
«Всем привет, родные. Люблю вас», — сказал он в сообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канале в 2:40 мск.
Ранее сообщалось, что SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявили себя парой.
Мать артиста Людмила рассказала, что давно подозревала о романтических отношениях сына с Мизулиной.
Астропсихолог Александра Метальникова высказала мнение, что Мизулина может поспособствовать развитию личности Дронова.