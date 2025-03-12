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SHAMAN ночью записал любовное послание подписчикам

Ярослав Дронов поздно ночью опубликовал голосовое сообщение, в котором признался в любви к своим подписчикам.

Источник: Аргументы и факты

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поздно ночью опубликовал голосовое сообщение, в котором признался в любви к своим подписчикам.

«Всем привет, родные. Люблю вас», — сказал он в сообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канале в 2:40 мск.

Ранее сообщалось, что SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявили себя парой.

Мать артиста Людмила рассказала, что давно подозревала о романтических отношениях сына с Мизулиной.

Астропсихолог Александра Метальникова высказала мнение, что Мизулина может поспособствовать развитию личности Дронова.