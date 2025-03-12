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Zeit: украинские чиновники «сбились в кучу» из-за налёта БПЛА на Москву

Делегация с Украины испугалась срыва переговоров.
Источник: Аргументы и факты

Представители делегации Киева, прибывшие приехавшие на переговоры с Соединёнными Штатами в Саудовскую Аравию, испугались срыва переговоров после попытки атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины по российской столице, пишет Die Zeit.

По данным немецкого издания, украинские чиновники были обеспокоены и «сбились в кучу».

«Во вторник утром Украина атаковала Москву с помощью беспилотников. Да, это было решение украинского руководства. Но было ли оно правильным? Ставит ли атака под угрозу переговоры?», — говорится в публикации.

Напомним, ВСУ совершили массовую атаку на Москву и Московскую область утром во вторник. Средства противовоздушной обороны Российской Федерации сбили 91 беспилотный летательный аппарат.

Напомним, украинская сторона приняла предложение Соединённых Штатов по введению режима прекращения огня, речь идёт о перемирии на 30 дней.