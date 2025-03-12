Омск вошёл в список городов с самыми дешёвыми отелями

Самые дорогие отели в Москве и Воронеже. Здесь на сутки пребывания в номере в гостинице придётся отдать 7150 рублей в среднем. На втором месте — Казань и Екатеринбург с ценниками 6700 и 6600 рублей за сутки соответственно. В северной столице можно найти номер за 5900 рублей.