Омск вошёл в список городов с самыми дешёвыми отелями

Стоимость суток в номере отеля в Омске оказалась одной из самых бюджетных. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», в нашем городе снять номер в гостинице можно за 4700 рублей. Также в списке бюджетных с точки зрения цены в отелях городов оказались Пермь, Уфа, Волгоград и Новосибирск.
Самые дорогие отели в Москве и Воронеже. Здесь на сутки пребывания в номере в гостинице придётся отдать 7150 рублей в среднем. На втором месте — Казань и Екатеринбург с ценниками 6700 и 6600 рублей за сутки соответственно. В северной столице можно найти номер за 5900 рублей.
Ранее мы писали, что в Омске появится новый отель.