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Омск вошёл в список городов с самыми дешёвыми отелями

Стоимость суток в номере отеля в Омске оказалась одной из самых бюджетных.

Источник: Freepik

Стоимость суток в номере отеля в Омске оказалась одной из самых бюджетных. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», в нашем городе снять номер в гостинице можно за 4700 рублей. Также в списке бюджетных с точки зрения цены в отелях городов оказались Пермь, Уфа, Волгоград и Новосибирск.

Самые дорогие отели в Москве и Воронеже. Здесь на сутки пребывания в номере в гостинице придётся отдать 7150 рублей в среднем. На втором месте — Казань и Екатеринбург с ценниками 6700 и 6600 рублей за сутки соответственно. В северной столице можно найти номер за 5900 рублей.

Ранее мы писали, что в Омске появится новый отель.