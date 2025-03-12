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Туман и местами дожди ожидаются в Беларуси в среду

Туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта и увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 44% 753 мм рт. ст. +10°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Туман ожидается местами по северу Беларуси утром в среду, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. В утренние часы местами по северу возможен туман. Ветер южный, юго-западный 3−8 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от +8°С по северу до +19°С по югу республики.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта и увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.