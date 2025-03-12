В Иркутской области поддержанные авто подорожали на 7% за год

В Иркутской области за год выросла средняя цена поддержанных авто на 7%. Как сообщает ИА «Тайшет24» со ссылкой на автомобильный портал «Дром.ру», в феврале 2025 водители приобретали понравившуюся машину в среднем за 917 тысяч рублей. Также стало известно, что объем предложений вырос на 42% — с 26,5 тысяч объявлений до 37,8 тысяч за год.