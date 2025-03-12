В Иркутской области поддержанные авто подорожали на 7% за год

В Иркутской области за год выросла средняя цена поддержанных авто на 7%. Как сообщает ИА «Тайшет24» со ссылкой на автомобильный портал «Дром.ру», в феврале 2025 водители приобретали понравившуюся машину в среднем за 917 тысяч рублей. Также стало известно, что объем предложений вырос на 42% — с 26,5 тысяч объявлений до 37,8 тысяч за год.
— Сильнее всего подорожали подержанные машины немецких брендов — на 23%. Китайские модели в феврале покупали по цене на 9% дороже, чем год назад, а корейские и отечественные прибавили в цене в среднем по 6%. Японские модели за год стали дороже в среднем на 4,5%, — рассказывают в агентстве.
А какие машины чаще всего покупают? На первом месте Toyota Corolla (512 тыс.), далее идут Toyota Camry (1,2 млн.), Toyota Corolla Fielder (837 тыс.), Лада 2107 (186 тыс.) и Toyota Mark II (598 тыс.).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что шесть детей пострадали в авариях в Иркутске и районе за неделю.