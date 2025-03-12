Самокаты ищут место в центре Петербурга

В Whoosh рассказали, что система в приложении не дает пользователям завершить аренду. Если самокаты там бросают, это означает, что поездка не завершена. «У нас есть специальная команда в городе, мы приезжаем за самокатами и возвращаем их в доступную зону. А если человек специально бросил самокат, то это считается парковкой в неположенном месте. В первый раз штраф 500 рублей, во второй — 1000 рублей. В случае систематических нарушений мы блокируем аккаунт», — делятся в пресс-службе оператора. Также самокаты в центре могут появиться в случае, если пользователь не рассчитал заряд аккумулятора и тот сел по пути. В таком случае команда сервиса старается в ближайшее время увезти самокат в доступную зону и сменить аккумулятор.