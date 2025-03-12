Екатеринбуржцы получили государственные награды

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» сразу нескольких уральцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Документ уже опубликован на официальном сайте Кремля.
Указ содержит данные о присвоении жителям России почетных званий, а также о награждении их орденами, медалями и иными знаками отличия за особые заслуги в различных областях.
В частности, за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орден Дружбы получил исполнительный директор Фонда поддержки и развития Ленинского и Академического районов города Екатеринбурга «Добрососедство» Виктор Маслаков.
Заведующая кафедрой федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Наталья Цап удостоена почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».
Советник филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по УрФО Александр Салаутдинов стал «Заслуженным работником транспорта Российской Федерации».
Заместитель директора филиала «Свердловский» публичного АО «Т Плюс» Лилия Киселева и советник департамента управления делами публичного АО «Россети Урал» Юрий Шевелев получили звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
Как ранее сообщалось, Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды двум свердловским артистам. Медали «За труды в культуре и искусстве» получили артист Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка Сергей Зырянов и доцент театрального института в Екатеринбурге Андрей Русинов.