Екатеринбуржцы голосуют за внедрение выделенных полос

43,9% участников голосования считают правильным увеличить скорости движения транспорта общего пользования, в том числе за счет внедрения выделенных полос на участках улично-дорожной сети и обособления трамвайных путей. 47,4% высказавшихся также уверены в необходимости проведения данных мероприятий, но исключительно на участках, где нововведение не ухудшит условия передвижения индивидуального транспорта. Еще 8,7% участников полагают, что создавать выделенные полосы для движения общественного транспорта не надо.