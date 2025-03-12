Екатеринбуржцы голосуют за внедрение выделенных полос

Жители Екатеринбурга голосуют за внедрение выделенных полос. Более 90% участников опроса, посвященного внедрении выделенных полос для движения общественного транспорта, проголосовали за нововведение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Голосование продолжается на Платформе обратной связи.
43,9% участников голосования считают правильным увеличить скорости движения транспорта общего пользования, в том числе за счет внедрения выделенных полос на участках улично-дорожной сети и обособления трамвайных путей. 47,4% высказавшихся также уверены в необходимости проведения данных мероприятий, но исключительно на участках, где нововведение не ухудшит условия передвижения индивидуального транспорта. Еще 8,7% участников полагают, что создавать выделенные полосы для движения общественного транспорта не надо.
В Екатеринбурге функционирует 17 участков городских дорог с приоритетным движением автобусов и троллейбусов. Их протяженность составляет 23 километра. Предполагается, что аналогичные условия для общественного транспорта будут созданы еще на 42 участках дорог протяженностью более 20 километров. Для максимального разделения потоков также планируется отделить трамвайные пути от основной проезжей части бордюрным камнем или делиниаторами.
Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге завершился организованный горадминистрацией опрос жителей, касающийся возможности введение дополнительных ограничений при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ). Строку «Да, нужен полный запрет на использование СИМ» выбрала почти треть участников опроса — 31.3% (3222 человека). В целом за те или иные дополнительные ограничения для СИМ выступило 77,9% голосовавших граждан.