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ГАИ Челябинска устроит рейд по пешеходным переходам города

Профилактическая акция «Пешеход» стартует в Челябинске. В её рамках сотрудники Госавтоинспекции города установят наблюдение за пешеходными переходами, светофорами и не только.

Источник: РИА "Новости"

Начнётся акция 13 марта (четверг) и продлится до конца следующей недели. Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Челябинску, правоохранители проверят соблюдение горожанами правил дорожного движения. Особое внимание они уделят выявлению нарушений со стороны пешеходов, связанных с переходом дорог на запрещающий сигнал или в неположенном месте и прогулками по проезжей части перед транспортом. Не забудут и о водителях, в особенности тех, кто не даёт преимущества пешеходам.

Также в рамках мероприятия сотрудники ГАИ проведут уроки безопасности с детьми и взрослыми, расскажут о том, к чему приводит не соблюдение ПДД, и о важности использования светоотражающих элементов в одежде вечером и ночью.