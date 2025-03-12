ГАИ Челябинска устроит рейд по пешеходным переходам города

Начнётся акция 13 марта (четверг) и продлится до конца следующей недели. Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Челябинску, правоохранители проверят соблюдение горожанами правил дорожного движения. Особое внимание они уделят выявлению нарушений со стороны пешеходов, связанных с переходом дорог на запрещающий сигнал или в неположенном месте и прогулками по проезжей части перед транспортом. Не забудут и о водителях, в особенности тех, кто не даёт преимущества пешеходам.