В Ростов-на-Дону в середине рабочей недели придет тепло до +20 градусов

В среду, 12 марта, в Ростов придет аномальное тепло. Утром в городе ожидается +10 градусов. Днем в городе столбики термометров покажут до +20 градусов. Вечером в городе станет прохладнее — температура воздуха опустится до +16 градусов. В ночное время ожидается +11.