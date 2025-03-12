В Ростов-на-Дону в середине рабочей недели придет тепло до +20 градусов

В Ростове-на-Дону синоптики рассказали, какая погода будет в середине рабочей недели. Прогноз погоды опубликовали на сайте Гисметео.
В среду, 12 марта, в Ростов придет аномальное тепло. Утром в городе ожидается +10 градусов. Днем в городе столбики термометров покажут до +20 градусов. Вечером в городе станет прохладнее — температура воздуха опустится до +16 градусов. В ночное время ожидается +11.
Порывы юго-западного ветра достигнут 4−7 метров в секунду. Отметим, что после нескольких аномально теплых дней в город вернется прохладная погода. Синоптики также обещают кратковременные дожди.