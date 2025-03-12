«Коммунарка» выпустила белорусский дубайский шоколад в виде конфет за 2,79 рубля

В Беларуси в продаже появился собственный дубайский шоколад в виде конфет. О новом продукте фабрика «Коммунарка» рассказала в своих соцсетях.
Ранее мы уже писали о том, что «Коммунарка» объявила о выпуске дубайского шоколада.
И вот 10 марта кондитерская фабрика наконец выпустила в продажу долгожданную сладость в формате конфет.
— Приняли такое решение. Везде — шоколад, а у нас будут конфеты, — ответили на фабрике на вопрос, почему десерт решено выпускать в форме конфет.
Новинку в виде хрустящего кубика конфеты из молочного шоколада с начинкой из теста катаифи и фисташковой пасты уже можно попробовать.
Кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила в продажу дубайские конфеты. Фото: стоп-кадр | видео соцсети «Коммунарки».
На видео показали, как коммунарковский «дубайский шоколад» готовят вручную. Для этого форму сначала заливают молочным шоколадом, затем выкладывают начинку — зеленую фисташковую пасту.
Вес одной конфеты равен 10 граммам, цена — 2,79 белорусского рубля. Таким образом килограмм белорусского «дубайского шоколада» оценен в 279 белорусских рублей.
Приобрести популярную сладость можно в Минске в фирменной кофейне «Коммунарки» на улице Аранская.
— Пока конфеты можно будет приобрести только в Минске, — прокомментировали в «Коммунарке», отвечая на вопросы можно ли попробовать сладость в Бресте, Витебске или других городах страны.
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