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«Коммунарка» выпустила белорусский дубайский шоколад в виде конфет за 2,79 рубля

Дубайский шоколад от «Коммунарки» в виде конфет начали продавать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в продаже появился собственный дубайский шоколад в виде конфет. О новом продукте фабрика «Коммунарка» рассказала в своих соцсетях.

Ранее мы уже писали о том, что «Коммунарка» объявила о выпуске дубайского шоколада.

И вот 10 марта кондитерская фабрика наконец выпустила в продажу долгожданную сладость в формате конфет.

— Приняли такое решение. Везде — шоколад, а у нас будут конфеты, — ответили на фабрике на вопрос, почему десерт решено выпускать в форме конфет.

Новинку в виде хрустящего кубика конфеты из молочного шоколада с начинкой из теста катаифи и фисташковой пасты уже можно попробовать.

Кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила в продажу дубайские конфеты. Фото: стоп-кадр | видео соцсети «Коммунарки».

На видео показали, как коммунарковский «дубайский шоколад» готовят вручную. Для этого форму сначала заливают молочным шоколадом, затем выкладывают начинку — зеленую фисташковую пасту.

Вес одной конфеты равен 10 граммам, цена — 2,79 белорусского рубля. Таким образом килограмм белорусского «дубайского шоколада» оценен в 279 белорусских рублей.

Приобрести популярную сладость можно в Минске в фирменной кофейне «Коммунарки» на улице Аранская.

— Пока конфеты можно будет приобрести только в Минске, — прокомментировали в «Коммунарке», отвечая на вопросы можно ли попробовать сладость в Бресте, Витебске или других городах страны.

Но еще «Белгоспищепром» предложил отпустить цены на белорусские сладости.

Еще МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с заработком через бронь отелей.