В Хабаровском крае начали закрывать ледовые переправы

На текущий момент, согласно информации от Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, под наблюдением инспекторов находятся 26 ледовых переправ, расположенных в различных районах края. В частности, в Аяно-Майском районе функционируют 4 переправы, в Охотском муниципальном округе — также 4, в Верхнебуреинском районе — 1, в Хабаровском районе — 2, в районе им. П. Осипенко — 3, в Николаевском районе — 2, в Амурском районе — 1, в районе имени Лазо — 3, в Комсомольском районе — 1 и в Ульчском районе — 5.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю подчеркивает, что безопасное передвижение на автотранспорте возможно только по специально оборудованным ледовым переправам, где ведется непрерывный мониторинг состояния ледяного покрова. На этих переправах установлены необходимые дорожные знаки, указана предельная грузоподъемность, размещены информационные стенды и организован спасательный пункт. В случае закрытия ледовой переправы проезд на водоем в данной точке должен быть заблокирован, а все установленные знаки — убраны.