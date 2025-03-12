В Хабаровском крае начали закрывать ледовые переправы

На сегодняшний день из ранее открытых ледовых переправ прекратили своё функционирование три проезда по реке Амур. Все они имели технологический характер и обеспечивали проезд техники для выполнения различных работ. Два из них находились в городской черте краевого центра, в районе речного вокзала и моста через Амур. Еще один проезд на протоке Хохлацкой реки Амур соединял правый берег с островом Круглый в районе с. Виноградовка Хабаровского района, сообщает ИА AmurMedia.