В Екатеринбурге начал работу уникальный Центр генных дерматозов

Об этом сообщает официальный телеграм-канал министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье Уральцев».
Речь идет о таких недугах, как врождённый буллезный эпидермолиз и ихтиоз, псориаз, атопический дерматит. Значительная часть пациентов Центра — дети.
Модель центра создана фондом «Дети-бабочки» и авторитетными экспертами в области дерматологии и организации здравоохранения.
Формат медико-социального функционального центра предполагает оказание бесплатной комплексной помощи людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями кожи и генетически обусловленными патологиями. Теперь она будет доступна и в Екатеринбурге.
«Площадка стала частью сети региональных Центров генных дерматозов. Аналогичные структуры функционируют в Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Пензенской областях, Башкортостане, Татарстане, Хабаровском крае», — сообщила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.
Как ранее сообщалось, станции переливания крови ФМБА в Екатеринбурге развивают новый вид донорства, ориентированный на помощь беременным женщинам, переживающим резус-конфликт с плодом.
Горожанок, у которых в период беременности выработались антиэритроцитарные антитела анти-D, приглашают сдать кровь для изготовления лекарственных препаратов на основе иммунноспецифической плазмы. Эти препараты жизненно необходимы беременным женщинам, имеющим риск резус-конфликта.