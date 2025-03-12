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В Екатеринбурге начал работу уникальный Центр генных дерматозов

Центр генных дерматозов в Екатеринбурге — это новая структура на базе Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, где профильные специалисты будут будут лечить и наблюдать порядка 20 000 пациентов с наследственными заболеваниями кожи.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье Уральцев».

Речь идет о таких недугах, как врождённый буллезный эпидермолиз и ихтиоз, псориаз, атопический дерматит. Значительная часть пациентов Центра — дети.

Модель центра создана фондом «Дети-бабочки» и авторитетными экспертами в области дерматологии и организации здравоохранения.

Формат медико-социального функционального центра предполагает оказание бесплатной комплексной помощи людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями кожи и генетически обусловленными патологиями. Теперь она будет доступна и в Екатеринбурге.

«Площадка стала частью сети региональных Центров генных дерматозов. Аналогичные структуры функционируют в Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Пензенской областях, Башкортостане, Татарстане, Хабаровском крае», — сообщила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Как ранее сообщалось, станции переливания крови ФМБА в Екатеринбурге развивают новый вид донорства, ориентированный на помощь беременным женщинам, переживающим резус-конфликт с плодом.

Горожанок, у которых в период беременности выработались антиэритроцитарные антитела анти-D, приглашают сдать кровь для изготовления лекарственных препаратов на основе иммунноспецифической плазмы. Эти препараты жизненно необходимы беременным женщинам, имеющим риск резус-конфликта.