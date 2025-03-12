Более 125 тысяч человек за год покинули Башкирию

В Башкирии выросла миграционная убыль. Согласно отчету Башстата, за предыдущий год количество прибывших в регион составило 122 тысячи человек, тогда как выбывших зафиксировано на уровне 125,5 тысячи. Это привело к миграционной убыли населения в 3,4 тысячи человек, что в 3,7 раза выше аналогичного показателя за 2023 год.