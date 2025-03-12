Более 125 тысяч человек за год покинули Башкирию

В Башкирии выросла миграционная убыль. Согласно отчету Башстата, за предыдущий год количество прибывших в регион составило 122 тысячи человек, тогда как выбывших зафиксировано на уровне 125,5 тысячи. Это привело к миграционной убыли населения в 3,4 тысячи человек, что в 3,7 раза выше аналогичного показателя за 2023 год.
По словам статистиков, из стран СНГ в республику переехало 10,3 тысячи человек, обратный поток составил 8,3 тысячи. Прибывших в Башкирию из других государств зарегистрировано 4,4 тысячи при 4,9 тысячи отъездов. В итоге международная миграция обеспечила положительный прирост в 1,4 тысячи человек.
Внутрироссийские перемещения, однако, сложились менее благоприятно. Из региона в другие субъекты РФ выехало 36,1 тысячи жителей, а приток из субъектов страны достиг лишь 31,3 тысячи. Таким образом, межрегиональная миграция принесла убыль населения.
Отдельно в отчете Башстата отмечена активность внутренних перемещений: 76 тысяч жителей республики сменили место проживания, оставаясь в ее границах.
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