В Ростове приступили к противоклещевой обработке городских территорий

Сегодня в городе начались работы по противоклещевой обработке. Подрядчик провел акарицидную обработку на территории городских лесов площадью 31 га в границах: ул. Шолохова, ул. Зеленая, ул. Зои Космодемьянской, ул. Можайская.
12 марта запланировано проведение превентивных мероприятий по акарицидной обработке территории в границах: ул. Щербакова, ул. Панфиловцев, ул. Малое Зеленое кольцо, ул. Днепропетровская.
Препарат распределяют по поверхности при помощи специальных мотоопрыскивателей. Используется вещество цифокс. Оно безопасно для человека, но губительно для клещей.
Уважаемые жители!
Напоминаем, что весна — это сезон активности клещей. На тело человека клещ попадает снизу, так как местами обитания этих насекомых являются трава и почва. Они не могут летать и прыгать, поэтому поджидают потенциальную жертву на траве или на ветках кустарников, и находят свою жертву по запаху, температуре тела, вибрациям или даже по тени. Передней парой лап цепляются за одежду и затем медленно выискивают удобный момент, чтобы укусить.
Самую большую опасность несет не сам клещ, а патогенные микроорганизмы, которых он переносит. За свою жизнь, клещ кусает многих животных, птиц, людей и поэтому часто переносит инфекции между ними. Чаще всего клещи переносят такие опасные заболевания как клещевой энцефалит, анаплазмоз, крымскую геморрагическую лихорадку, болезнь Лайма.
Отметим, что акарицидная обработка направлена не только на уничтожение клещей на зараженной территории, но и на эффективную профилактику их появления в будущем.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.