В Ростове приступили к противоклещевой обработке городских территорий

Напоминаем, что весна — это сезон активности клещей. На тело человека клещ попадает снизу, так как местами обитания этих насекомых являются трава и почва. Они не могут летать и прыгать, поэтому поджидают потенциальную жертву на траве или на ветках кустарников, и находят свою жертву по запаху, температуре тела, вибрациям или даже по тени. Передней парой лап цепляются за одежду и затем медленно выискивают удобный момент, чтобы укусить.