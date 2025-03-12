Губернатор Хоценко оценил ход ремонта омской гимназии № 88

Главы города и региона побывали на строительной площадке омской гимназии № 88, где проходит масштабная реконструкция. Здание по адресу 3-я Транспортная, 5 было построено в 1955 году. Из-за аварийности гимназия была закрыта в 2020 году, в прошлом здесь начался ремонт.