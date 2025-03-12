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Губернатор Хоценко оценил ход ремонта омской гимназии № 88

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест побывали на месте реконструкции учреждения образования.

Источник: Комсомольская правда

Главы города и региона побывали на строительной площадке омской гимназии № 88, где проходит масштабная реконструкция. Здание по адресу 3-я Транспортная, 5 было построено в 1955 году. Из-за аварийности гимназия была закрыта в 2020 году, в прошлом здесь начался ремонт.

Как сообщил Виталий Хоценко, объект оказался сложным, из-за ветхости конструкций здание практически на 90% пришлось строить заново.

Однако с масштабами и темпами работ подрядчик, по оценке главы региона, справляется. Реконструкцию гимназии планируется завершить к концу лета.