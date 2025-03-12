В ГАИ Хабаровска рассказали о новых штрафах за нарушения правил дорожного движения

Кроме того, по целому ряду нарушений ПДД штрафы возросли. В частности, за непристегнутый ремень безопасности и проезд на запрещающий сигнал светофора теперь нужно заплатить 1500 рублей, а не 1000. Увеличились размеры взысканий за все виды превышения скорости. За выезд на встречную полосу штраф составляет 7 тысяч рублей, а не 5 тысяч, как было раньше.