В ГАИ Хабаровска рассказали о новых штрафах за нарушения правил дорожного движения

С 1 января 2025 года в России существенно выросли штрафы за нарушение Правил дорожного движения, появились новые виды штрафов и снизились скидки на их оплату. Об изменениях в дорожном законодательстве рассказал 12 марта на брифинге заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю Олег Ситенков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Теперь водителей штрафуют за неоформленный полис ОСАГО. Штраф за отсутствие страховки составляет от 3 до 5 тысяч рублей.
Другой новый штраф — за нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовиков, его сумма составляет 10 тысяч рублей.
Также уменьшилась скидка на уплату штрафов. До 1 января за ряд нарушений штрафы можно было в течение 20 календарных дней с момента нарушения уплатить со скидкой 50%. Теперь уплатить штраф со скидкой, сумма которой уменьшена до 25%, можно в течение 30 календарных дней, рассказал Олег Ситенков.
Кроме того, по целому ряду нарушений ПДД штрафы возросли. В частности, за непристегнутый ремень безопасности и проезд на запрещающий сигнал светофора теперь нужно заплатить 1500 рублей, а не 1000. Увеличились размеры взысканий за все виды превышения скорости. За выезд на встречную полосу штраф составляет 7 тысяч рублей, а не 5 тысяч, как было раньше.
Выросли и взыскания за пьяное вождение: теперь, помимо лишения прав, придется заплатить 45 тысяч рублей, а не 30 тысяч.
Напомним, в России вдвое возрастут штрафы за перевозку детей без специальных автокресел. Законопроект поддержан правительством.