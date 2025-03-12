Опрос показал, какая доля россиян не едят на работе из-за запрета

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Более трети россиян (35%) соблюдают ограничения по форме одежды на работе, 34% — на нецензурную лексику, а 33% не едят на рабочем месте из-за запрета, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении РИА Новости.
«Треть респондентов (33%) не могут есть на рабочем месте, об этом рассказали сотрудники из IT и телекома, ритейла и торговли (по 50%)», — говорится в исследовании.
Согласно исследованию, запрет на нецензурную лексику соблюдают 34% респондентов, особенно в сфере образования и науки (67%). Кроме того, 35% участников опроса сообщили о дресс-коде: это правило чаще всего действует в транспорте и логистике (50%), а также производстве и агропроме (49%).
«Курение под запретом для 27% опрошенных, этот пункт выделяют работники из сферы строительства (37%). Четко регламентировано и использование личных телефонов (24%). Ограничения на общение в социальных сетях коснулись 21% респондентов, а 14% сотрудников пожаловались на запрет хранения личных вещей на рабочем столе», — уточняется в исследовании.
При этом чуть больше трети респондентов (36%) относятся к корпоративным запретам нейтрально, 19% — положительно, а 12% — скорее положительно. Скорее отрицательно к ограничениям относятся 14%, полностью негативно — 18%.
В исследовании, которое проводилось с 3 по 6 марта, поучаствовали более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.