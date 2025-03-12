Опрос показал, какая доля россиян не едят на работе из-за запрета

Согласно исследованию, запрет на нецензурную лексику соблюдают 34% респондентов, особенно в сфере образования и науки (67%). Кроме того, 35% участников опроса сообщили о дресс-коде: это правило чаще всего действует в транспорте и логистике (50%), а также производстве и агропроме (49%).