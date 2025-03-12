В Госдуме предложили установить надбавку к выплатам для многодетных семей

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке для семей, где больше 10 детей, предложил установить председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
«В России есть семьи, где воспитывается больше десяти детей, и очевидно, что стандартные выплаты многодетным не покрывают реальных расходов таких больших семей. Большие многодетные семьи на примере семьи Марии Литвиненко из Воронежа, в которой 26 детей, сталкиваются с затратами, которые выходят за рамки типичных бюджетов: речь идет не только о расходах на питание и одежду, но и о необходимость расширения жилплощади, увеличенных коммунальных платежах, транспортных расходах и образовательных потребностях», — сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что таких семей в стране немного, и если бы для них была установлена целевая поддержка, то она не создала бы существенной нагрузки на бюджет в масштабах социальных расходов государства, но при этом позволила бы качественно улучшить их условия жизни.
«Рациональным решением может быть внедрение надбавки для больших многодетных семей в фиксированном размере, дополняющей существующие выплаты. Например, если сейчас средняя выплата на ребенка в многодетной семье составляет 12 500 рублей, то для супермногодетных семей можно предусмотреть дополнительную ежемесячную надбавку, которая начислялась бы для семей, в которых 10 детей и более», — отметил Гаврилов.
По словам парламентария, размер этой надбавки может определяться, к примеру, через повышающий коэффициент 1,3, применяемый к общей сумме выплат на семью, что обеспечит сбалансированное распределение средств.
«Сделать это реально в рамках, которые позволят системе социальной защиты не испытывать перегрузку. Можно предусмотреть механизм ежегодной индексации или применения коэффициента, привязанного к региональному уровню жизни. Это даст возможность не только поддержать большие многодетные семьи, но и создать в целом более устойчивую систему финансирования семей с детьми», — считает депутат.
По мнению Гаврилова, не менее важен вопрос жилья. Чтобы решить его, можно предусмотреть субсидирование первоначального взноса по ипотеке, считает парламентарий.
«Если семья хочет купить дом, государство компенсирует 70% от суммы, которую требуется внести первоначально. Например, если жилье стоит 10 миллионов рублей, стандартный первоначальный взнос составляет 2 миллиона. В рамках программы семье потребуется оплатить только 600 тысяч, а оставшуюся сумму государство предоставит в виде беспроцентной ссуды, которая может быть погашена в течение десяти лет. Это не бесплатное жилье, но доступная программа, позволяющая семьям улучшить условия проживания без риска чрезмерной долговой нагрузки», — заключил он.