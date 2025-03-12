В Госдуме предложили установить надбавку к выплатам для многодетных семей

«В России есть семьи, где воспитывается больше десяти детей, и очевидно, что стандартные выплаты многодетным не покрывают реальных расходов таких больших семей. Большие многодетные семьи на примере семьи Марии Литвиненко из Воронежа, в которой 26 детей, сталкиваются с затратами, которые выходят за рамки типичных бюджетов: речь идет не только о расходах на питание и одежду, но и о необходимость расширения жилплощади, увеличенных коммунальных платежах, транспортных расходах и образовательных потребностях», — сказал он РИА Новости.