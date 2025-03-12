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В Хабаровске молодой мужчина получил пожизненный срок за убийство девушки

Наказание за бездушную расправу.

Источник: AP 2024

В Хабаровске суд приговорил 24-летнего мужчину к пожизненному заключению за убийство 22-летней девушки, — сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».

Преступление произошло в декабре прошлого года. Все началось с того, что он познакомился с девушкой через интернет. Переписка вскоре переросла во встречу, и, казалось бы, ничто не предвещало беды. Однако в день трагедии произошла ссора, которая, как показала дальнейшая экспертиза, стала фатальной для обеих сторон.

Он, поддавшись моментальному гневу, лишил ее жизни. Однако это было не просто убийство. Он жестоко расправился с ней, использовав не только физическую силу, но и психическое давление. По словам следователей, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес девушке множество ударов, а затем оставил ее умирать, не оказав помощи. Тело было обнаружено только спустя несколько часов.

Мотив преступления оказался шокирующим — убийца просто не смог смириться с тем, что его чувства не были взаимными. В попытке «отмстить» за свою униженную гордость он пошел на крайние меры. Сложность расследования заключалась в том, что на первый взгляд парень не проявлял никаких признаков жестокости, и его образ в обществе был вполне нормальным.

Суд признал его виновным в убийстве с особой жестокостью. На суде было установлено, что обвиняемый не раскаялся в содеянном.

В результате он получил самый строгий приговор — пожизненное заключение.