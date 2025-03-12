В Хабаровске молодой мужчина получил пожизненный срок за убийство девушки

Он, поддавшись моментальному гневу, лишил ее жизни. Однако это было не просто убийство. Он жестоко расправился с ней, использовав не только физическую силу, но и психическое давление. По словам следователей, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес девушке множество ударов, а затем оставил ее умирать, не оказав помощи. Тело было обнаружено только спустя несколько часов.