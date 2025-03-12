«Камни летят на голову»: в центре Владивостока обвалилась часть фасада здания

Как рассказали корр. ИА PrimaMedia в мэрии города, в управлении содержания жилищного фонда пояснили, что фасад здания ремонтировали четыре года назад за счёт субсидии, и на работы ещё действуют гарантийные обязательства. Подрядчик восстановит повреждённый участок в рамках гарантии. Отмечается, что причина обрушения в отсутствии водоотведения на балконе, где произошёл обвал.