«Камни летят на голову»: в центре Владивостока обвалилась часть фасада здания

Жители дома на Алеутской, 17 во Владивостоке столкнулись с опасной ситуацией: обрушилась часть фасада здания. По словам очевидцев, причиной может быть неисправный водосток, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам одного из жильцов, уже длительное время вода с крыши льёт не в трубу, а на балкон.
Как рассказали корр. ИА PrimaMedia в мэрии города, в управлении содержания жилищного фонда пояснили, что фасад здания ремонтировали четыре года назад за счёт субсидии, и на работы ещё действуют гарантийные обязательства. Подрядчик восстановит повреждённый участок в рамках гарантии. Отмечается, что причина обрушения в отсутствии водоотведения на балконе, где произошёл обвал.
«Отводить воду с балкона должен собственник квартиры. В ближайшее время управляющая компания также обследует балкон на предмет водоотведения», — отметили в мэрии.
Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту оказания небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ) во Владивостоке. По данным следствия, в одном из многоквартирных домов города началось обрушение фасада, что создаёт угрозу безопасности жителей. Несмотря на неоднократные обращения граждан в управляющую компанию, необходимые меры приняты не были.