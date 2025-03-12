Во Владивостоке проектируют новую велодорожку

Сотрудники муниципального учреждения «Лазо» и представители проектной организации провели натурное обследование участка будущей велотропы. Они определили сложные участки и наметили план дальнейших работ.
Разработкой проектно-сметной документации занимается ООО «Центр экспертиз и проектирования “Геодезия и кадастр”». Подрядчик уже приступил к проектно-изыскательским работам. Специалистам предстоит подготовить архитектурно-планировочные решения велодорожки, предусмотреть устройство зон отдыха и смотровых площадок, а также создать проект знака нулевого километра велодорог России.
Особое внимание будет уделено инженерным и техническим нюансам обустройства велотропы, таким как системы водоотведения, ливневая канализация, электроснабжение и наружное освещение.
Составление проектно-сметной документации планируется завершить до начала июня. Все работы проводятся под контролем специалистов МБУ «Лазо», сообщает пресс-служба городской администрации.
Это не первый проект по развитию велосипедной инфраструктуры во Владивостоке. В 2024 году было сделано более 4 километров велодорожек, которые соединились в непрерывное пространство протяжённостью 6 километров. В этом году планируется построить ещё около 6,5 километра новой велодорожки.
Проект реализуется в рамках поручения президента России по созданию национальной системы туристических троп. Агентство стратегических инициатив оказывает экспертную поддержку и развивает российскую сеть веломаршрутов.