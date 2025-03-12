Во Владивостоке проектируют новую велодорожку

Это не первый проект по развитию велосипедной инфраструктуры во Владивостоке. В 2024 году было сделано более 4 километров велодорожек, которые соединились в непрерывное пространство протяжённостью 6 километров. В этом году планируется построить ещё около 6,5 километра новой велодорожки.