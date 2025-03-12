В Боханском районе майнинговую ферму разместили в здании бывшего интерната

В Боханском районе организацию обязали убрать майнинговое оборудование и прекратить нецелевое использование земли. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, 96 машинок поставили в трехэтажном нежилом здании бывшего интерната на участке, который должен был использоваться для расположения объектов образования.