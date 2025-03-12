В Боханском районе майнинговую ферму разместили в здании бывшего интерната

В Боханском районе организацию обязали убрать майнинговое оборудование и прекратить нецелевое использование земли. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, 96 машинок поставили в трехэтажном нежилом здании бывшего интерната на участке, который должен был использоваться для расположения объектов образования.
— Кроме того организация не провела профилактические испытания электрооборудования и электропроводки, не установила систему автоматической пожарной сигнализации и другое, — рассказывают в ведомстве.
После проверки на руководителя завели дела об административных правонарушениях, оборудование обязали убрать, а землю использовать по назначению.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двух киллеров, жестоко расправившихся с мужчиной за пять тысяч рублей, задержали спустя 26 лет в Братском районе.