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Опасный вирус в китайских овощах выявили на границе в Приморье

Россельхознадзор Приморья не разрешил ввозить в регион зараженные овощи.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор Приморского края нашел в партии острого перца из Китая карантинное заболевание. Оно способно уничтожить до 80% пасленовых культур. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное ведомство.

Инспекторы досмотрели 19,2 тонны свежих овощей — перцы, томаты, баклажаны. Образцы направили в Уссурийскую лабораторию для детального исследования. В результате в части партии острого перца нашли карантинный вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV).

Россельхознадзор запретил ввозить зараженную часть партии.

Как отмечают в ведомстве, ToBRFV не представляет угрозы для здоровья человека, однако он может уничтожить до 80% урожая пасленовых культур. Особо опасен вирус для теплиц.

С начала года это уже четвертый случай выявления ToBRFV в поставках острого перца.