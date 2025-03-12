Опасный вирус в китайских овощах выявили на границе в Приморье

Россельхознадзор Приморского края нашел в партии острого перца из Китая карантинное заболевание. Оно способно уничтожить до 80% пасленовых культур. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное ведомство.
Инспекторы досмотрели 19,2 тонны свежих овощей — перцы, томаты, баклажаны. Образцы направили в Уссурийскую лабораторию для детального исследования. В результате в части партии острого перца нашли карантинный вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV).
Россельхознадзор запретил ввозить зараженную часть партии.
Как отмечают в ведомстве, ToBRFV не представляет угрозы для здоровья человека, однако он может уничтожить до 80% урожая пасленовых культур. Особо опасен вирус для теплиц.
С начала года это уже четвертый случай выявления ToBRFV в поставках острого перца.