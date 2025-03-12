Минские коммунальники сказали про регулировку отопления в квартирах

В Минске из-за установившейся аномально теплой погоды коммунальники отрегулируют отопление в домах минчан. Подробнее рассказали в «Минскэнерго».
На предприятии подчеркнули, что наступившее межсезонье особенно сложно для регулирования температур во внутридомовых системах отопления. Так как отмечаются значительные суточные колебания температур: ночью — минусовые, днем — значительный плюс.
Поэтому, чтобы поддерживать в домах и квартирах минчан комфортную температуру применяется комплексный подход в регулировании величины отпускаемого тепла потребителям. Это также способствует адаптации системы отопления к изменяющейся погоде.
Если на улице становится теплее, энергетики понижают температуру и расход сетевой воды в соответствии с температурным графиком, чтобы предотвратить перегрев воздуха в жилых помещениях. Но если на улице холодает, то температуру теплоносителя повышают.
— Еще сотрудники ЖКХ проводят наладочные работы на внутридомовых системах отопления для равномерного распределения теплоносителя по стоякам, — прокомментировали в «Минскэнерго».
Минчанам объяснили, что в квартирах, где установлены устройства для регулирования теплоотдачи на радиаторах, можно самим настраивать комфортную температуру и таким образом реально экономить тепловую энергию.
Тем временем «Коммунарка» выпустила белорусский дубайский шоколад в виде конфет за 2,79 рубля.
Еще синоптики сказали о приближающихся дождях и похолодании в Беларуси: «Сырость принесут циклоны с Атлантики».