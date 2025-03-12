Озвучено, когда россиянам отменят мобильное рабство

В настоящий момент россияне не имеют возможности менять оператора сотовой связи с сохранением номера оперативно. Также это невозможно в разных регионах страны.
Однако проект постановления правительства за авторством Минцифры в 2026 году призван отменить эти ограничения, позволив гражданам менять мобильных операторов в любой удобный момент времени и в любой точке местонахождения.
Например, при переезде в другой регион абоненты смогут перенести свой номер к другому оператору связи или оставить его у действующего, если оператор работает в регионе.
Минцифры в своем телеграм-канале отмечает, что прежде такая возможность существовала только в пределах родного региона. Возможность такого переноса будет зависеть от технической готовности операторов и инфраструктуры связи в регионе.