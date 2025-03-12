В Павлодаре провели операцию по удалению гигантской кисты

55-летняя пациентка была направлена в больницу для планового оперативного вмешательства из-за объемного образования в брюшной полости и малом тазу. Операция длилась 2,5 часа, в ходе которой было эвакуировано 19 литров жидкости.
Послеоперационный период протекает без осложнений. Состояние пациентки стабильное. Ожидается, что она останется в больнице еще около недели. После контрольных анализов врачи смогут принять решение о ее выписке.
Медицинский коллектив больницы подчеркивает, что операция стала возможной благодаря высококвалифицированным специалистам и современному оборудованию, используемому в учреждении.