231 новый случай заражения ковидом зарегистрировали в Башкирии

В Башкирии выросло число заражений коронавирусом. За минувшую неделю — с 3 по 9 марта — в республике отмечен еще 231 новый случай заболевания ковидом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Показатель выздоровления за указанный период вырос на 321 человека. В то же время еще 50 пациентам понадобилась медицинская помощь в условиях стационара.
Новых смертей за прошлую неделю отмечено не было. Всего с начала пандемии в Башкирии скончалось от осложнений, вызванных ковидом, более шести тысяч человек.
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