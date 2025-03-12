Число ветеранов ВОВ, которые станут почетными гражданами Омска, сократилось

Однако за прошедший период список, к сожалению, сократился до 34. Как сообщает РБК, пофамильно он выглядит так: Иван Арзамасцев, Раиса Асанова, Анвар Аюпов, Николай Белянин, Александр Быков, Валентина Волкова, Семен Гойда, Владимир Довыдович, Николай Иванюк, Николай Казикин, Петр Коровкин, Константин Косенок, Иван Лавренков, Анна Литвинова, Николай Майдан, Николай Маненко, Николай Медведев, Дина Медведева, Дмитрий Мелехин, Евгений Новицкий, Георгий Павлюк, Виктор Петров, Федор Пивиков, Алексей Пилипенко, Валентина Пожидаева, Дмитрий Рохин, Николай Рыбак, Зинаида Рыбкова, Евдокия Свиньева, Алексей Склютов, Василий Смирнов, Алексей Солодюк, Георгий Хасанов и Юрий Чернобыльский.