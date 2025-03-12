На базе Омского ГАУ стартовал региональный этап конкурса механизаторов

На базе Омского ГАУ стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 6 команд будут бороться за звание лучшей.
Региональный чемпионат проходит сразу по 74 компетенциям на 20 площадках. Первый заместитель министра образования Омской области Анатолий Полынский отметил, что такие конкурсы помогают получить объективную и всестороннюю оценку работы специалистов-механизаторов. Поддержали конкурсантов представители агробизнеса, и представители профессиональных сообществ.
«Это уникальная возможность не только продемонстрировать свои профессиональные навыки, но и получить объективную оценку от авторитетных экспертов», — отметил директор Университетского колледжа агробизнеса Анатолий Шевченко.
Особый интерес представляет состав участников: каждый конкурсант выступает под руководством опытного наставника. Среди экспертов — представители ведущих сельскохозяйственных предприятий региона.
«Профессиональные конкурсы такого уровня — это бесценный опыт для будущих специалистов», — подчеркнул руководитель предприятия по производству техники Сергей Гуменников.
Соревнования продлятся три дня. Участникам предстоит выполнить комплексные практические задания по обслуживанию современной сельскохозяйственной техники. Главный приз — право представлять регион на всероссийском этапе чемпионата.