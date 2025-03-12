На базе Омского ГАУ стартовал региональный этап конкурса механизаторов

Региональный чемпионат проходит сразу по 74 компетенциям на 20 площадках. Первый заместитель министра образования Омской области Анатолий Полынский отметил, что такие конкурсы помогают получить объективную и всестороннюю оценку работы специалистов-механизаторов. Поддержали конкурсантов представители агробизнеса, и представители профессиональных сообществ.