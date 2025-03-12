Стоит у банкомата и снимает ваши деньги: жителей Татарстана предупредили о новой схеме мошенников

Суть схемы в том, что мошенники звонят жителям страны, представляясь сотрудниками банка или других госучреждений, после чего рекомендуют установить на телефон специальное приложение NFCGate, которое должно защитить данные карты. Если гражданин соглашается, в этот момент мошенник со своим смартфоном стоит около банкомата.