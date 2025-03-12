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Стоит у банкомата и снимает ваши деньги: жителей Татарстана предупредили о новой схеме мошенников

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предупредил о новой схеме мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин предупредил о новом виде мошенничества. Его проводят через приложение NFCGate, которое злоумышленники маскируют под приложение банков и государственных сервисов.

Суть схемы в том, что мошенники звонят жителям страны, представляясь сотрудниками банка или других госучреждений, после чего рекомендуют установить на телефон специальное приложение NFCGate, которое должно защитить данные карты. Если гражданин соглашается, в этот момент мошенник со своим смартфоном стоит около банкомата.

«Аферисты просят человека прислонить карту к своему телефону и запустить установленное приложение. При помощи бесконтактной оплаты приложение NFCGate передает данные с карты через интернет на телефон мошенника, и он снимает деньги», — поясняет Хайруллин.

По словам министра, такая мошенническая схема популярна последние полгода и очень опасна для владельцев банковских карт. Чтобы обезопасить свои деньги, Хайруллин посоветовал никогда не устанавливать приложения по совету незнакомцев, проверять подлинность сайтов, на которое заходите, использовать исключительно официальные приложения банков и госслужб.