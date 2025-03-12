Разработана и запатентована программа для анализа электрокардиограммы

Система может работать в онлайн-режиме, когда результат сразу выводится на монитор аппарата или в специальное приложение смартфона, или в офлайн-режиме, когда данные с аппарата ЭКГ или холтера по беспроводному каналу передаются на облачный сервис, где проходит их анализ. Врач-кардиолог увидит на мониторе компьютера предварительные результаты. Изобретение уже запатентовано, но разработчики намерены расширить спектр проводимых с его помощью исследований. Они планируют в сотрудничестве с учеными Медицинского института ПГУ использовать программу и для прогнозирования у пациента опасности тех или иных сердечно-сосудистых заболеваний.