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В Иркутской области рецепты на ветпрепараты оформляются в электронном виде

Требование вступило в силу с 1 марта 2025.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 1 марта 2025 ветеринарные станции перешли на электронное оформление рецептов. Как стало известно КП-Иркутск, под эти требования попадают лекарства, включенные в перечень наркотических средств и психотропных веществ.

Помимо этого в списке находятся антибактериальные препараты, седативные средства и анестетики, ненаркотические опиоидные анальгетики, гормональные средства и те, что избавляют животных от паразитов.

Отметим, в 2024 году в стране, в том числе и в Приангарье, было решено маркировать ветеринарные препараты. Это значит, что производители наносят коды, после чего сведения вносятся в специальную систему.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что организация разместила майнинговую ферму в стенах бывшего интерната в Боханском районе. Прокуратура обязала убрать все оборудование, а также прекратить нецелевое использование земли.