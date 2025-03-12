Подростки из Красноярска могут отдохнуть в турлагерях

Туристический лагерь «Путешественник» расположен на Бирюсинском заливе Красноярского моря, в 7 км от поселка Шумиха. Здесь ребята смогут побывать в экспедициях, отправиться в походы на катамаранах и разработать собственные маршруты. В лагере пройдут три смены: первая — с 7 по 13 июля, две другие — по 11 дней, с 16 по 26 июля и с 29 июля по 8 августа.