Подростки из Красноярска могут отдохнуть в турлагерях

Лагерь «Крепкий Орешек» находится возле сел Орешное и Степной Баджей в Манском районе. Здесь подростки смогут посетить пещеру «Большая Орешная» — одну из самых протяженных пещер России. Отдых в лагере организован в три смены: 1 смена — с 6 по 15 июля, 2 смена — с 18 по 27 июля и 3 смена — с 30 июля по 8 августа. Вечером проходят творческие вечера, дискотеки, конкурсы и посиделки у костра.
Еще одна возможность для школьников — экспедиция-сплав по реке Мана. Маршрут проходит от посёлка Нарва до посёлка Береть, где подростки увидят красоты таёжной реки, научатся ходить на катамаранах и туристическому быту. Смена в лагере пройдет с 22 июня по 1 июля.
Туристический лагерь «Путешественник» расположен на Бирюсинском заливе Красноярского моря, в 7 км от поселка Шумиха. Здесь ребята смогут побывать в экспедициях, отправиться в походы на катамаранах и разработать собственные маршруты. В лагере пройдут три смены: первая — с 7 по 13 июля, две другие — по 11 дней, с 16 по 26 июля и с 29 июля по 8 августа.
Во всех лагерях работают опытные инструкторы, которые обеспечивают безопасность участников. Лагеря оборудованы всем необходимым для увлекательного отдыха подростков, сообщает пресс-служба городской администрации.
Чтобы отправить ребенка на отдых, родителям необходимо пройти регистрацию. В течение нескольких рабочих дней с ними свяжутся специалисты молодежного центра для уточнения информации.
Добавим, что участие в туристических лагерях платное. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 227−92−01 или в группе молодежного центра «Центр путешественников» в ВКонтакте.