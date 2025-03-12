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Лесхозы начали заготавливать березовый сок в Беларуси по цене 27 копеек за литр

Первый березовый сок по цене 27 — 36 копеек за литр начали заготавливать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси стартовала заготовка березового сока сезона 2025. Подробнее рассказали в Министерстве лесного хозяйства.

Так, первыми к заготовке березового сока приступили лесхозы Гродненской области, анонсируя в ближайшем времени старт массовой заготовки.

Отмечается, что купить свежий березовый сок белорусы могут с марта во всех районах области с началом активного сокодвижения. Также каждым лесхозом определены места, где сок можно купить прямо на лесосеке.

— Ориентировочные цены от 27 до 36 копеек за литр, — рассказали в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Лесхозы продают белорусам березовый сок в таре объемом 5 литров по 4 белорусских рубля, а также — 10 литров по 8 белрублей.

Кроме того, у белорусов есть возможность заняться и самозаготовкой березового сока. Для этого нужно обратиться в лесничество, специалисты которого укажут конкретные деревья для подсочки.

В 2025-м только на Гродненщине планируют заготовить и реализовать не менее 2100 тонн березового сока.

— Предстоящее похолодание не должно отрицательно сказаться на процессе заготовки. Наоборот, небольшой холод только продлит сезон заготовки березового сока, — добавили в пресс-службе.

Еще синоптики сказали о приближающихся дождях и похолодании в Беларуси: «Сырость принесут циклоны с Атлантики».

Также минские коммунальники сказали про регулировку отопления в квартирах.