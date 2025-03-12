Лесхозы начали заготавливать березовый сок в Беларуси по цене 27 копеек за литр

В Беларуси стартовала заготовка березового сока сезона 2025. Подробнее рассказали в Министерстве лесного хозяйства.
Так, первыми к заготовке березового сока приступили лесхозы Гродненской области, анонсируя в ближайшем времени старт массовой заготовки.
Отмечается, что купить свежий березовый сок белорусы могут с марта во всех районах области с началом активного сокодвижения. Также каждым лесхозом определены места, где сок можно купить прямо на лесосеке.
— Ориентировочные цены от 27 до 36 копеек за литр, — рассказали в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.
Лесхозы продают белорусам березовый сок в таре объемом 5 литров по 4 белорусских рубля, а также — 10 литров по 8 белрублей.
Кроме того, у белорусов есть возможность заняться и самозаготовкой березового сока. Для этого нужно обратиться в лесничество, специалисты которого укажут конкретные деревья для подсочки.
В 2025-м только на Гродненщине планируют заготовить и реализовать не менее 2100 тонн березового сока.
— Предстоящее похолодание не должно отрицательно сказаться на процессе заготовки. Наоборот, небольшой холод только продлит сезон заготовки березового сока, — добавили в пресс-службе.
Еще синоптики сказали о приближающихся дождях и похолодании в Беларуси: «Сырость принесут циклоны с Атлантики».
Также минские коммунальники сказали про регулировку отопления в квартирах.