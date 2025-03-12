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Дорогу на улице Краснодарской в Хабаровске расширят

Администрация города планирует сократить пробки в районе памятника партизанам.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске планируют устранить пробки в районе памятника партизанам. Дорогу на Краснодарской расширят с двух до четырех полос, а перекресток с Карла Маркса полностью переустроят. Здесь появится новый съезд и светофор. Работы начнутся в апреле. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сейчас улица Краснодарская официально двухполосная, но водители фактически используют три полосы для выезда в центр. Это не спасает ситуацию — движение в этом районе остается плотным.

«Перекресток Краснодарская — Карла Маркса будет полностью переустроен, потоки разведут, переместятся остановочные павильоны. Это решит проблему с пробками», — рассказал начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Сергей Егоров.

Работы займут около пяти месяцев. Водителям стоит готовиться к временным ограничениям движения и объездам. Точные схемы маршрутов станут известны после составления графика реконструкции.