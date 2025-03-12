Дорогу на улице Краснодарской в Хабаровске расширят

В Хабаровске планируют устранить пробки в районе памятника партизанам. Дорогу на Краснодарской расширят с двух до четырех полос, а перекресток с Карла Маркса полностью переустроят. Здесь появится новый съезд и светофор. Работы начнутся в апреле. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.