В Самаре приостановлено движение через Волгу

О возобновлении движения СВП будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте СРПП и по телефону 8 (846)222−93−37, 89170114221.
Со среды, 12 марта, в связи с продолжающейся подвижкой льда на р. Волга движение СВП на линии «Самара — Рождествено» приостановлено.
О возобновлении движения СВП будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте СРПП и по телефону 8 (846)222−93−37, 89170114221.