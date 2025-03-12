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В Самаре приостановлено движение через Волгу

Со среды, 12 марта, в связи с продолжающейся подвижкой льда на р. Волга движение СВП на линии «Самара — Рождествено» приостановлено.

О возобновлении движения СВП будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте СРПП и по телефону 8 (846)222−93−37, 89170114221.