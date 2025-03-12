Единую дежурно-диспетчерскую службу создадут в Гродно

В состав службы войдет 16 организаций, среди которых — городской отдел по чрезвычайным ситуациям, управления внутренних дел администраций двух районов Гродно, а также отделы Департамента охраны МВД этих районов, «Гродно Азот» и его филиал «Завод Химволокно», филиалы электросетей и тепловых сетей, «Гродногаз» и «Гродноводоканал», филиал «Гродненская теплоэлектроцентраль-2», областная станция скорой медицинской помощи, зональный узел электросвязи Гродненского филиала «Белтелекома», объединенная станция Гродно транспортного предприятия «Барановичское отделение БЖД» и городское ЖКХ.