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Единую дежурно-диспетчерскую службу создадут в Гродно

В состав службы входят различные организации, в том числе отделения внутренних дел, предприятия ЖКХ и газовые службы, а также отделения скорой медпомощи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Единая дежурно-диспетчерская служба будет создана в Гродно, соответствующее решение горисполкома опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

В состав службы войдет 16 организаций, среди которых — городской отдел по чрезвычайным ситуациям, управления внутренних дел администраций двух районов Гродно, а также отделы Департамента охраны МВД этих районов, «Гродно Азот» и его филиал «Завод Химволокно», филиалы электросетей и тепловых сетей, «Гродногаз» и «Гродноводоканал», филиал «Гродненская теплоэлектроцентраль-2», областная станция скорой медицинской помощи, зональный узел электросвязи Гродненского филиала «Белтелекома», объединенная станция Гродно транспортного предприятия «Барановичское отделение БЖД» и городское ЖКХ.