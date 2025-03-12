Инженеры представили прототип системы роботов-дворников для ЖК

К настоящему времени инженеры полностью завершили разработку усовершенствованного гусеничного робота, который состоит из трех частей. К гусеницам крепится корпус с навесным оборудованием для проведения уборочных работ, в верхней части — модуль управления, а в будущем — система управления на базе искусственного интеллекта. Также он оснащен лидарами для распознавания объектов на расстоянии, датчиками фиксации различных показателей, камерами дневного и ночного видения, модулем связи. Энергию беспилотник получает от литий-ионного аккумулятора, рассчитанного на работу в течение 5−10 часов. Более 80% деталей робота-уборщика, в том числе его внешний корпус, напечатаны на 3D-принтере и состоят из пластика.