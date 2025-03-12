Инженеры представили прототип системы роботов-дворников для ЖК

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Команда молодых инженеров Московского авиационного института (МАИ) представила роботизированную систему для уборки уличных территорий жилых комплексов и бизнес-центров. Конечной целью проекта является полная замена человеческого труда машинным, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Это комплексная система, состоящая из группы беспилотников, сервера и станции подзарядки. Конечной целью проекта является повсеместное внедрение разработки для полной замены человеческого труда машинным, что позволит снизить расходы на персонал, увеличить качество поддержания чистоты за счет непрерывной очистки поверхности от таких загрязнений, как снег, листва, грязь, мусор и пыль. Разработчики ориентируются на применение системы в частном секторе: для очистки уличных территорий жилых комплексов, бизнес-центров и не только. Опытный образец уже хорошо показал себя в ходовых испытаниях. К основным испытаниям планируют приступить грядущей осенью», — говорится в сообщении.
К настоящему времени инженеры полностью завершили разработку усовершенствованного гусеничного робота, который состоит из трех частей. К гусеницам крепится корпус с навесным оборудованием для проведения уборочных работ, в верхней части — модуль управления, а в будущем — система управления на базе искусственного интеллекта. Также он оснащен лидарами для распознавания объектов на расстоянии, датчиками фиксации различных показателей, камерами дневного и ночного видения, модулем связи. Энергию беспилотник получает от литий-ионного аккумулятора, рассчитанного на работу в течение 5−10 часов. Более 80% деталей робота-уборщика, в том числе его внешний корпус, напечатаны на 3D-принтере и состоят из пластика.
«На сегодняшний день наша разработка является уникальным решением на мировом рынке. Мы создаем гибкую систему, способную в автономном режиме координировать работу целой группы уборщиков», — заявил соавтор проекта, студент третьего курса МАИ Виталий Попов, чьи слова приводятся в сообщении.
При этом система обрабатывает данные, полученные с каждого робота, формирует полную картину загрязненности территории и местоположения уборщиков, после чего в режиме реального времени оптимизирует работу всей группы. При необходимости она может изменить маршрут или отправить робота на дополнительную уборку определенного участка, если первый выезд не дал должных результатов.