В Приморье ужесточили контроль за продажей энергетиков

Согласно тексту документа, вводятся жесткие ограничения, направленные на соблюдение федерального запрета на реализацию подобных напитков несовершеннолетним. Контроль за исполнением требований возложен на министерство промышленности и торговли края.
В постановлении определены ключевые индикаторы риска нарушений: неоднократные факты продажи энергетиков с нарушениями, торговля вблизи детских, образовательных и медицинских учреждений, а также в спортивных и массовых культурных зонах. Введены три категории риска для проверяемых организаций: высокий, средний и низкий. Например, компании, имеющие за последний год вступившие в силу административные наказания, автоматически попадают в зону повышенного внимания.
Власти намерены активно использовать профилактические визиты и разъяснительную работу с бизнесом. Но при этом усиливается и контрольная составляющая — проверки могут включать документарный анализ, инспекционные визиты и даже выемку образцов продукции для экспертизы.
Напомним, что с 1 марта в России запретили продажу энергетиков для несовершеннолетних, потому продавцы могут попросить покупателей предъявить документы.