Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье ужесточили контроль за продажей энергетиков

Правительство Приморского края утвердило новые меры регионального контроля за продажей безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, сообщает ИА DEITA.RU. Соответствующее постановление подписала председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Источник: ДЕЙТА

Согласно тексту документа, вводятся жесткие ограничения, направленные на соблюдение федерального запрета на реализацию подобных напитков несовершеннолетним. Контроль за исполнением требований возложен на министерство промышленности и торговли края.

В постановлении определены ключевые индикаторы риска нарушений: неоднократные факты продажи энергетиков с нарушениями, торговля вблизи детских, образовательных и медицинских учреждений, а также в спортивных и массовых культурных зонах. Введены три категории риска для проверяемых организаций: высокий, средний и низкий. Например, компании, имеющие за последний год вступившие в силу административные наказания, автоматически попадают в зону повышенного внимания.

Власти намерены активно использовать профилактические визиты и разъяснительную работу с бизнесом. Но при этом усиливается и контрольная составляющая — проверки могут включать документарный анализ, инспекционные визиты и даже выемку образцов продукции для экспертизы.

Напомним, что с 1 марта в России запретили продажу энергетиков для несовершеннолетних, потому продавцы могут попросить покупателей предъявить документы.