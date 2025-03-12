В Приморье ужесточили контроль за продажей энергетиков

В постановлении определены ключевые индикаторы риска нарушений: неоднократные факты продажи энергетиков с нарушениями, торговля вблизи детских, образовательных и медицинских учреждений, а также в спортивных и массовых культурных зонах. Введены три категории риска для проверяемых организаций: высокий, средний и низкий. Например, компании, имеющие за последний год вступившие в силу административные наказания, автоматически попадают в зону повышенного внимания.