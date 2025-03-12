Нацбанк Башкирии объяснил, когда вкладчик может получить все деньги

В Национальном банке Башкирии разъяснили порядок возврата средств при превышении депозитом суммы в 1,4 млн рублей. Как сообщили UfacityNews.ru в пресс-службе регулятора, клиенты вправе претендовать на полный объем сбережений, но для этого необходимо указать соответствующее требование в разделе заявления о компенсации.