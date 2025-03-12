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Нацбанк Башкирии объяснил, когда вкладчик может получить все деньги

В Нацбанке ответили, могут ли вкладчики требовать полный возврат средств у банка.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке Башкирии разъяснили порядок возврата средств при превышении депозитом суммы в 1,4 млн рублей. Как сообщили UfacityNews.ru в пресс-службе регулятора, клиенты вправе претендовать на полный объем сбережений, но для этого необходимо указать соответствующее требование в разделе заявления о компенсации.

Если финансовое учреждение приостановило операции, например, введен мораторий, выплаты станут доступны после его отмены. В случаях, когда у банка аннулирована лицензия и запущена процедура несостоятельности, активы организации будут реализованы. Вырученные средства направят на погашение обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

Ключевую роль в защите интересов клиентов при ликвидации банка выполняет Агентство страхования вкладов (АСВ). Подчеркивается, что подтверждать право на получение средств в таких обстоятельствах не требуется — компенсация осуществляется автоматически в рамках установленных процедур.

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