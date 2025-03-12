В Каменске-Уральском реконструируют мемориальный комплекс Аллея Славы

Постамент и основание для флагштоков выполнят в едином стиле, из красного гранита или красного мрамора. Площадка вокруг боевой техники станет круглой. За БМП появятся пилоны с графическими изображениями родов войск. Пешеходная зона между БМП и памятником генералу Дубынину станет просторнее. В мемориальной зоне установят светопрозрачные конструкции в форме обгоревших, обугленных деревьев, которые будут символизировать память о жителях, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах.