В Каменске-Уральском реконструируют мемориальный комплекс Аллея Славы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил на эту задачу дополнительно 50 миллионов рублей, соответствующее решение принято на заседании регионального правительства. Ранее на первый этап работ на аллее уже направили 50 миллионов.
Глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов отметил, что Аллея Славы является знаковой территорией для города и его жителей. За благоустройство этого объекта в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовали более 12,7 тысячи каменцев.
«Активное участие в обсуждении проекта принимали ветеранские организации — для них это очень важно, — заявил Алексей Герасимов. — Уверен, что в год 80-летия Победы и Год защитника Отечества, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, обновление этого пространства будет нашим значимым вкладом в сохранение памяти поколений и патриотическое воспитание подрастающего поколения».
Аллея Славы находится на улице Ленина. В 2009 году по инициативе ветеранов боевых действий здесь установили на постаменте боевую машина пехоты (БМП) — в память о военных, погибших в локальных конфликтах.
В 2013 году напротив БМП открыли памятник Герою России Виктору Дубынину, в 2020 году построили монумент погибшим участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Площадь стала местом отдыха и встреч для жителей и гостей города, здесь проводят значительное количество торжественных мероприятий.
Место встречи — рядом с БМП.
В ходе благоустройства планируется оставить на месте площадку для торжественных мероприятий около БМП. При этом постамент, на котором стоит тяжелая машина, капитально отремонтируют. Вдоль прохода, связывающего монументы, поставят флаги России, родов войск, патриотических организаций.
Постамент и основание для флагштоков выполнят в едином стиле, из красного гранита или красного мрамора. Площадка вокруг боевой техники станет круглой. За БМП появятся пилоны с графическими изображениями родов войск. Пешеходная зона между БМП и памятником генералу Дубынину станет просторнее. В мемориальной зоне установят светопрозрачные конструкции в форме обгоревших, обугленных деревьев, которые будут символизировать память о жителях, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах.
Жители предлагали установить рядом с пилонами скульптуры защитников Отечества: деда-ветерана, отца-военного, внука — будущего воина. Сейчас проектная рабочая группа рассматривает возможность установки такой композиции и дорабатывает другие детали.
Ранее глава региона поручил продолжить благоустройство воинских захоронений, мемориальных объектов и памятных досок в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы. Обновление Аллеи Славы соответствуют задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Субсидии для городов.
На прошлой неделе Евгений Куйвашев на заседании правительства одобрил распределение средств из свердловского бюджета на развитие досуговых объектов в муниципалитетах. Согласно документу, в 2025 году Каменск-Уральский городской округ получит 6,65 млн руб. на создание туристического маршрута «Урало-Сибирская тропа».
Также выделят деньги МО Верхотурский: 17,5 млн руб. направят на создание туристско-информационного центра. Муниципальный округ Нижний Тагил получит 1,6 млн руб. на закупку оборудования для туристско-информационного центра «Нижнетагильский».
Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова отметила, что деньги пойдут на создание комфортных условий для жителей и гостей, согласно задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». С начала года общий объем субсидий для муниципальных образований из свердловского бюджета составил 52,5 млн руб. Ранее финансирование получили еще четыре муниципалитета.
Свердловский Департамент информационной политики отмечает, что в области есть условия для развития почти всех направлений отдыха, здесь много достопримечательностей, яркая природа, богатое культурно-историческое наследие. Благодаря участию в нацпроекте «Туризм и гостеприимство» и мерам региональной поддержки туристский поток на событийных мероприятиях показывает активный рост. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2024 году туристский поток оценивается в 3,2 миллиона поездок.