В Омске к Дню Победы приведут в порядок 33 воинских мемориала

В Омске ко Дню Победы отремонтируют и отреставрируют 33 памятника. Пять из них признаны объектами культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.
Все мемориалы приведут в порядок до 30 апреля. Уже на следующей неделе подрядчики приступят к ремонту мемориала «Слава Героям» на бульваре Победы.
«Сумма средств, выделенных на выполнение работ, составила более 12 миллионов. Отмечу, часть расходов и работ взяли на себя омские предприятия: АО “Центральное конструкторское бюро автоматики”, ПО “Полет”, филиал АО “ОДК” “ОМО им. П. И. Баранова”, — рассказал Сергей Шелест.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске высадят более 50 тысяч цветов ко Дню Победы. Помимо обычных клумб, в городе появятся конструкции с вертикальным озелением.