В Омске к Дню Победы приведут в порядок 33 воинских мемориала

«Сумма средств, выделенных на выполнение работ, составила более 12 миллионов. Отмечу, часть расходов и работ взяли на себя омские предприятия: АО “Центральное конструкторское бюро автоматики”, ПО “Полет”, филиал АО “ОДК” “ОМО им. П. И. Баранова”, — рассказал Сергей Шелест.