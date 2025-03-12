Заразного жителя Челябинской области под конвоем отвезли в тубдиспансер

В соответствии с судебным решением по иску прокуратуры на сотрудников Увельского райотдела судебных приставов была возложена миссия по госпитализации мужчины «в недобровольном порядке на срок шесть месяцев».
«По адресу, указанному в исполнительном документе, он не проживал. Не было его следов и по иным возможным адресам. Чтобы как можно скорее гражданин с опасным заболеванием попал к врачам, его объявили в розыск», — прокомментировали в ГУФССП по региону.
В итоге больной был найден в Кыштыме. Далее было установлено, что в этом городе действует только дневной стационар, а пациента необходимо было поместить под круглосуточное наблюдение.
Отметим, что ближайшее лечебное учреждение данного профиля находится в Аргаяшском районе, куда и было решено отправить должника.
«Судебные приставы по Кыштыму и Карабашу помогли своим коллегам из Увельского района. На основании отдельного поручения они связались с местными медиками и при их поддержке исполнили судебное решение. Мужчина отправлен на лечение в специализированном автомобиле. Общение с ним судебные приставы осуществляли с соблюдением всех необходимых мер безопасности и применением средств гигиены», — уточнили в ведомстве.