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«Минскэнерго» высказался про отключение отопления в квартирах

Коммунальники сказали про окончание отопительного сезона 2025 в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда коммунальники могут завершить отопительный сезон. Подробнее рассказали в «Минскэнерго».

Говоря про отключение отопления в домах, квартирах, соцобъектах и на предприятиях в «Минскэнерго» напомнили, что решение о сроках завершения отопительного сезона принимают местные власти. При принятии областными, районными и городскими исполкомами решений о завершении отопительного сезона учитываются прогнозы Белгидромета.

— Отключение потребителей столицы от теплоснабжения производится только по решению Мингорисполкома, — подчеркнули в «Минскэнерго».

При этом отопление в объектах социальной сферы, в том числе в больницах, детских садах, школах может быть приостановлено, если среднесуточная температура наружного воздуха будет +10 градусов в течении трех суток. И должно установиться +8 градусов на трое суток для приостановки отопления в квартирах и домах.

Также минские коммунальники сказали про регулировку отопления в квартирах.

Еще синоптики сказали о приближающихся дождях и похолодании в Беларуси: «Сырость принесут циклоны с Атлантики».