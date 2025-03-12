«Минскэнерго» высказался про отключение отопления в квартирах

При этом отопление в объектах социальной сферы, в том числе в больницах, детских садах, школах может быть приостановлено, если среднесуточная температура наружного воздуха будет +10 градусов в течении трех суток. И должно установиться +8 градусов на трое суток для приостановки отопления в квартирах и домах.