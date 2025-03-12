«Минскэнерго» высказался про отключение отопления в квартирах

Стало известно, когда коммунальники могут завершить отопительный сезон. Подробнее рассказали в «Минскэнерго».
Говоря про отключение отопления в домах, квартирах, соцобъектах и на предприятиях в «Минскэнерго» напомнили, что решение о сроках завершения отопительного сезона принимают местные власти. При принятии областными, районными и городскими исполкомами решений о завершении отопительного сезона учитываются прогнозы Белгидромета.
— Отключение потребителей столицы от теплоснабжения производится только по решению Мингорисполкома, — подчеркнули в «Минскэнерго».
При этом отопление в объектах социальной сферы, в том числе в больницах, детских садах, школах может быть приостановлено, если среднесуточная температура наружного воздуха будет +10 градусов в течении трех суток. И должно установиться +8 градусов на трое суток для приостановки отопления в квартирах и домах.
Также минские коммунальники сказали про регулировку отопления в квартирах.
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